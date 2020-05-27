تركيا ترحب برفض حاكم كاليفورنيا الإفراج عن إرهابي أرمني

رحبت تركيا برفض السلطات الأمريكية طلب الإفراج عن الإرهابي الأرمني المدان باغتيال الدبلوماسي التركي كمال أركان عام 1982.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بخصوص رفض طلب الإفراج المشروط للإرهابي "هامبيغ ساسونيان" المسجون لإدانته بالهجوم الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد القنصل العام التركي في مدينة لوس أنجلوس كمال أركان.

وأوضح البيان أن الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد أركان في 28 يناير/ كانون الثاني 1982، نفذه "هامبيغ ساسونيان"، و"كريكور ساليبا"، باسم منظمة أرمنية إرهابية، مشيرًا إلى أن ساسونيان ألقي القبض عليه لاحقًا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، فيما زُعم أن الإرهابي الثاني الفار لقي مصرعه خلال الحرب الأهلية في لبنان عام 1982.

ولفت البيان إلى أن ساسونيان تقدم بطلب عام 2019 للاستفادة من حق الإفراج المشروط، وتقرر الإفراج المشروط عنه خلال جلسة عقدت في 27 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.

وأضاف: "عرضنا للسلطات الأمريكية المعنية تطلعاتنا مرفقة بالمبررات لعدم تنفيذ هذا القرار، وولاية كاليفورنيا رفضت في قرارها النهائي الصادر في 26 مايو/ أيار الحالي، الإفراج المشروط ".

وأكد أن هذه الجريمة التي ارتكبها بكل خسة الإرهابي ساسونيان ولم يندم عليها أثناء عقوبته ، لن تُنسى أبداً كجريمة تكشف عن الأبعاد الرهيبة لأيديولوجية مريضة ومشوهة.

وقال البيان: " نرحب بهذا القرار الذي يظهر مرة أخرى أن الإرهاب الذي يعد أخر نقطة يصلها خطاب الكراهية والعنصرية لن يبقى دون عقاب".

وفي وقت سابق اليوم، قالت "اللجنة التوجيهية الوطنية التركية - الأمريكية"، في بيان لها، إن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم،رفض قرارًا قضائيا يسمح بالإفراج المشروط عن ساسونيان.

وبالرغم من جميع المساعي التركية، أصدرت محكمة أمريكية في كاليفورنيا، يوم 27 يناير/كانون الثاني 2020، قراراً بالإفراج عن "ساسونيان".