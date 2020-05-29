أردوغان يندد بمقتل المواطن الأمريكي على يد أفراد الشرطة في مينيابوليس

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن إدانته الشديدة لمقتل الأمريكي الأسود بسبب استخدام الشرطة الأمريكية للعنف المفرط، قائلا "ندين هذه العقلية اللا إنسانية".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أردوغان على النسخة الإنجليزية لحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر الجمعة.

وقال أردوغان إن "النهج العنصري والفاشي الذي أدى لمقتل جورج فلويد نتيجة عنف الشرطة بمدينة مينيسوتا الأمريكية لم يزعجنا جميعًا فحسب، بل كان أيضًا أحد أكثر المظاهر المؤلمة للنظام العالمي غير العادل الذي نتصدى له بجميع أنحاء العالم".

وأضاف قائلا "وباعتباري أحد المنتمين للحضارة الإسلامية التي تعلمنا حب الإنسانية بسبب الخالق، فإني أدين هذه العقلية اللاإنسانية".

وأردف أردوغان مشددًا على أن "تركيا تعارض باستمرار كافة هذه الاعتداءات التي تستهدف الإنسانية أيًا كانت وأيًا كان سياقها أو شكلها".

سنواصل الكفاح للحفاظ على كافة حقوق الإنسانية

في سياق متصل أشار الرئيس إلى الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد أنه "لا فضل لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض"، مضيفًا "وفي ضوء هذا المبدأ سنواصل كفاحنا من أجل الحفاظ على كافة حقوق الإنسانية دون أية تفرقة على أساس عرق أو لون أو دين أو لغة أو معتقد".

وتابع قائلا "وأثق أن الجناة الذين ارتكبوا هذا العمل غير الإنساني سينالون ما يستحون من العقاب، ونحن نتابع الأمر عن كثب"، مضيفًا "وأتقدم بأحر التعازي لعائلته وأقربائه".

وانتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل، الاثنين الماضي، يظهر فيها شرطي يثبت، جورج فلويد، على الأرض وهو مكبل اليدين لأربعة دقائق واضعاً ركبته فوق رقبته أثناء اعتقاله، فيما يقول الأخير أكثر من مرة "لا أستطيع التنفس".

ويظهر في الفيديو أن الضابط استمر في الوضعية نفسها رغم غياب فلويد عن الوعي، وتم فحص نبضه بعد حوالي ثلاث دقائق من توقفه عن محاولة التنفس، لينقل بعدها بواسطة سيارة إسعاف للمستشفى.

ولم تظهر المقاطع المصورة نتيجة الفحص الذي أجري لفلويد في ذلك الوقت، إلا أنه بدا غائبًا عن الوعي.

وأثارت المقاطع المصورة لمقتل فلويد، غضبًا في مواقع التواصل الاجتماعي كما خرج الآلاف إلى شوارع مدينة مينيابوليس، احتجاجًا على الواقعة.

والثلاثاء، أعلن رئيس بلدية مينيسوتا جاكوب فراي، فصل الضباط الأربعة المتورطين بالحادثة، فيما طالبت أسرة الضحية بتوجيه تهمة القتل للضباط المتورطين.