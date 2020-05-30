أردوغان يشدد على أهمية الرموز الثقافية لشباب المستقبل

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن أولوية أهداف الدولة هو إنشاء جيل شاب يعي تاريخه وحضارته ويثق بنفسه ويتمتع بالأخلاق الفاضلة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس، الجمعة، أثناء مشاركته عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في حفل توزيع جوائز لمسابقة "كأس الفتح للرماية بالقوس" بنسختها الثامنة التي نظمها وقف الرماة.

وأضاف: "نريد أن يتحلى شبابنا بأخلاق رياضية جديدة في عصر يزداد فيه الطمع والأنانية والمادية والمنافسة غير العادلة في مجال الرياضة".

واستطرد: "حين نوجه أطفالنا إلى الرمي بالقوس وركوب الخيل والرماية بالبندقية، فإننا نطلعهم في نفس الوقت على رموزنا الثقافية".

وأوضح أنه يشجع ممارسة جميع الرياضات التراثية التي يراها جسورا تصل الماضي بالمستقبل، مشيرا إلى تقديمه الدعم للمحافظة عليها.

وأردف: "إلى جانب المجالات الأخرى أنا واثق من أن تركيا على عتبة انطلاقة جديدة في فروع الرياضات التقليدية".