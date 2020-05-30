الخارجية التركية تدين الهجوم الإرهابي ضد عمال إغاثة في الصومال

أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإرهابي الذي وقع في الصومال وأودى بحياة 8 عاملين في القطاع الإغاثي.

وقالت الخارجية في بيان صدر اليوم: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل 8 عمال إغاثة بطريقة وحشية على يد مجموعة مسلحة مجهولة، بعد اختطافهم من مركز صحي في قرية غولولي بولاية هيرشبيلي".

وأعربت عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي البشع، متقدمة بالتعازي للصومال الشقيق شعبا وحكومة، وراجية الرحمة للضحايا.

واختطفت مجموعة مسلحة، الأربعاء، 8 عمال إغاثة من مركز صحي يديره وقف "زمزم" المحلي غير الحكومي، في قرية غولولي، ثم قتلتهم بوحشية، حيث تم العثور على جثثهم، الجمعة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن جثث الضحايا كانت ملقاة على قارعة الطريق، مضيفة أنه لم يتم تحديد هوية المجرمين بعد.