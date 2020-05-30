تركيا.. حركة الطيران الداخلي تعود لطبيعتها بداية الشهر القادم

أعلن وزير النقل والبنى التحتية في تركيا استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 1 يوينو/ حزيران المقبل، في إطار خطوات تخفيف التدابير المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريح للأناضول، أوضح الوزير عادل قره إسماعيل أوغلو، أن الرحلات متوقفة منذ 28 مارس/ آذار الماضي في إطار التدابير المتخذة آنذاك ضد تفشي كورونا.

ولفت أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في مكافحة كورونا بفضل الإجراءات السليمة المتخذة وعودة البنية التحتية للنقل إلى وضعها الطبيعي.

وقال: "أول رحلة داخلية ستكون من مطار إسطنبول إلى مطار أسانبوغا في أنقرة في 1 يوينو".

وتابع: "ستنطلق رحلات جوية من إسطنبول إلى أنقرة وإزمير وأنطاليا وطرابزون، وسيتم فتح المطارات الأخرى تدريجيًا".