تركيا تبدأ التنقيب عن النفط في البحر الأسود

وصلت سفينة التنقيب التركية "فاتح" اليوم إلى ولاية "طرابوزن" المطلة على البحر الأسود في شمال تركيا لإجراء أول أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وكانت السفينة قد أبحرت من إسطنبول إلى البحر الأسود الجمعة، وذلك بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة القسطنطينية التي أصبحت إسطنبول.

وكان في استقبال السفينة في طرابزون كل من والي طرابزون إسماعيل أوسطة أوغلو، ورئيس بلدية الولاية مراد زورلو أوغلو، وقائد شرطة الولاية متين ألبير، وقائد مجموعة خفر السواحل مراد سزكين وآخرين، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.

ورحب الوالي أوسطة أوغلو بالسفينة وطاقمها، معربا عن فخره بوصولها للولاية التي فتحها السلطان محمد الفاتح عام 1461م.

والجمعة، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أنّ سفينة "فاتح" ستبدأ أول أعمال التنقيب في البحر الأسود اعتبارا من 15 تموز/ يوليو القادم.

وتعد سفينة "فاتح"، من أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229 مترا، وعرضها 36 متراً، ودخلت الخدمة عام 2011.

وتتميز السفينة المصنفة ضمن سفن الجيل السادس بامتلاكها تكنولوجيا عالية، وهي من أفضل 5 سفن حول العالم تمتلك تلك التكنولوجيا الفائقة.