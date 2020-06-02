"العدالة والتنمية" التركي: العنصرية والإنسانية لا تجتمعان

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم "عمر تشليك"، أن العنصرية والإنسانية لا يمكن أن تجتمعان.

وأوضح تشليك عبر حسابه في تويتر، الثلاثاء، تعليقًا على مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطة، أن العنصرية هي لبنة الديناميت المزروعة في بناء الإنسانية.

وقال: " العنصرية والإنسانية لا يمكن أن تتواجدا سويًا، فلا مكان للعنصرية بوجود الإنسانية".

ولفت إلى أن عبارة "لا أستطيع التنفس"، تجسد العنصرية التي تجعل (الكينونة البشرية) بلا نفس".

ومنذ الثلاثاء الماضي، يشهد عدد كبير من الولايات الأمريكية احتجاجات على مقتل المواطن من أصول إفريقية فلويد، تتحول أحيانا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

وقبل أسبوع، أوقفت شرطة منيابوليس الأمريكية، فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال.

وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلق استجابة.

نشرت عائلة فلويد معلومات للصحافة عن تقرير تشريح الجثة والذي خلص إلى أنه مات نتيجة للاختناق.

وأشار التقرير إلى أن فلويد توفي في مكان الحادث نتيجة لتوقف الدورة الدموية في دماغه لانقطاع الأكسجين عنه بسبب الضغط على عنقه وظهره.