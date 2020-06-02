مجلس الأمن القومي التركي يؤكد الاستمرار في حماية مصالح البلاد دون تقديم أي تنازلات

أكد مجلس الأمن القومي التركي، عزم البلاد على مواصلة حماية مصالحها في البر والبحر والجو دون تقديم أي تنازلات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه، الثلاثاء.

وأضاف: "بحثنا مواقف الدول المعادية لأنشطتنا المشروعة في المتوسط وأكدنا على الاستمرار في حماية مصالحنا بالبر والبحر والجو دون تقديم أية تنازلات".

وأكد البيان استمرار أنقرة في تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا، من أجل إحلال الاستقرار والسلام.

وأكد المجلس إصراره على مواصلة العمليات ضد الإرهاب.

وأردف: "سنواصل العمل من أجل حماية وحدة الأراضي السورية وتطهير المنطقة من الإرهابيين، بهدف إتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى بلادهم".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أكد المجلس نجاح الدولة في مواجهة وباء كورونا على المستوى الصحي والتقني والغذائي والاقتصادي.