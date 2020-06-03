الخارجية التركية: أي اتفاق شرقي المتوسط يستثني تركيا هو اتفاق باطل

شدد وزير الخارجية التركي على أن تركيا لا تعترف بأي اتفاق شرقي البحر المتوسط، ليست طرفا فيه.

وقال مولود تشاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية مع قناة 24TV التركية الأربعاء "أي اتفاق في شرق المتوسط، تركيا ليست طرفًا فيه يعد باطلًا، وفي نهاية المطاف لن تتحقق أي نتائج بغياب تركيا".

وأضاف أن هدف تركيا هو التعاون مع الجميع في شرق المتوسط، مشيرا إلى قيام دول المنطقة مثل إسرائيل ومصر واليونان باستبعاد تركيا والتعاون فيما بينهم.

وشدد قائلا "تركيا لن تسمح بفرض أمر الواقع، وبيّنا ذلك عبر اتخاذنا خطواتنا، إذا رغبتم بالتعاون في شرق المتوسط فعليكم التواصل معنا".

وحول مقتل الأمريكي من أصول إفريقية "جورج فلويد" على يد الشرطة قال تشاوش أوغلو "من غير المقبول أن تقتل الشرطة أي شخص بهذه الطريقة مهما كان عرقه أو دينه أو معتقده".

وأكد على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة القاتل، من اجل ارتياح الضمائر.

من جهة أخرى، أشار تشاوش أوغلو، أن تحويل القتل إلى الفوضى والتخريب ليس صحيحا وأنه خطير للغاية، مضيفا "نحن لا ندعم التحول إلى التخريب بهذه الطريقة، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في كل مكان".

وأكد تشاوش أوغلو على ضرورة ضبط النفس والتحلي بالاعتدال في مثل هذه الظروف.