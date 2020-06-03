تشاوش أوغلو: حفتر لا يمكنه كسب الحرب بدون دعم خارجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لن يستطيع كسب المعركة في ليبيا.

وأكد تشاووش أوغلو في لقاء تلفزيوني أجراه مع قناة " 24 TV" التركية، الأربعاء، أن حفتر ما زال بعيدا عن الحل السياسي في ليبيا.

وأفاد بأن دولاً مثل الإمارات ومصر وفرنسا تواصل تقديم الدعم للجنرال الإنقلابي.

وأوضح أن اعتداءات حفتر ازدادت خلال الآونة الأخيرة، ما دفع حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج إلى صدها عبر شن هجوم معاكس والسيطرة على مناطق مهمة.

وأضاف: "السيطرة على الخط الساحلي من طرابلس حتى تونس وعلى المطارات الدولية والتقدم جوا وبرا، تؤشر في الواقع إلى عدم قدرة حفتر على كسب هذه المعركة".

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.