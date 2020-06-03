روسيا تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا

احتفت وزارة الخارجية الروسية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع تركيا.

وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها، الأربعاء، أن تاريخ العلاقات بين البلدين أقدم بكثير ويزيد على 500 عام

وأشار البيان إلى أن الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هي مرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بعد تفكك الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية، مبينًا أن روسيا السوفيتية هي أول من اعترف بحكومة البرلمان التركي المشكل بعد كفاح الشعب التركي ضد الاحتلال الأجنبي.

ولفت إلى أن مفوض الشعب للشؤون الخارجية للجمهورية الاشتراكية السوفيتية الروسية جورجي تشيتشرين، أرسل برقية لرئيس البرلمان التركي آنذاك مصطفى كمال أتاتورك في 3 يونيو/ حزيران عام 1920 تتضمن مقترحا لـ"إقامة بعثات دبلوماسية وقنصلية" بين الجانبين.

وأكد أن ذلك اليوم يعد التاريخ الرسمي لتأسيس العلاقات الدبوماسية بين روسيا السوفيتية والحكومة التركية.

وأضاف البيان: " على مدى القرن الماضي، اجتازت العلاقات الروسية التركية القائمة على أسس التعاون واحترام المصالح المشتركة في إطار المنفعة المتبادلة وحسن الجوار، العديد من الاختبارات بنجاح".

وشدد على أن العلاقات بين البلدين حاليًا في تصاعد، وتتجه بخطوات ثابتة نحو مستوى الشراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات، مبينًا أن علاقات البلدين تعد عاملا هاما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأردف:" وفي هذه الذكرى السنوية الهامة نهنيء شركائنا الأتراك".