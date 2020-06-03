نائب أردوغان: سنصبح قوة إنتاج عالمية بديلة بعد جائحة كورونا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن تركيا ستصبح قوة إنتاج عالمية بديلة في "الوضع الطبيعي الجديد"، بعد جائحة كورونا.

وأوضح أوقطاي خلال اجتماع لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، عبر تقنية الفيديو كونفيرانس، الأربعاء، أن الحكومة كافحت الوباء منذ البداية واتخذت خطوات عودة الحياة لطبيعتها وخطط ما بعد كورونا على ضوء طلبات واحتياجات كافة فئات المجتمع.

وشدد أوقطاي على أن الحكومة قادت كفاحًا ناجحًا في كافة المجالات ضد انتشار الفيروس بفضل التدابير التي اتخذتها والسياسات التي طبقتها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن وباء كورونا، خلق أزمة عالمية للاقتصادات لم يسبق حدوثها، والقيود التي أعلنتها الدول شكلت عامل ضغط كبير على الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف:" على الرغم من توقعات الركود العالمي طويلة الأمد الواردة في التقرير المعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات مخاطر الوباء، تميزت تركيا إيجابيًا عن العديد من البلدان من خلال البنية التحتية للانضباط المالي، وإدارة الأزمات الفاعلة، وصناعتها المستمرة".

وبين أن الدخل القومي لتركيا ارتفع بنسبة 4.5 % سنويًا خلال الربع الأول من العام الحالي، وأنها الأفضل نموا بين دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية.