تركيا تدين تخريب ونبش ضريح عمر بن عبد العزيز على يد النظام السوري

أدان نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، قيام النظام السوري وداعميه بتخريب ونبش ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، في معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قيران عبر تويتر، الخميس، مرفقا معها صور ضريح حفيد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب.

وقال قيران: "ندين بشدة الاعتداء الغادر للنظام السوري وداعميه على التراث السني والعثماني في المنطقة".

وأضاف: "أظهر النظام مرة أخرى عدم احترامه للقيم الروحية مع هذا العمل الدنيء".

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، قيام مجموعات إرهابية تابعة لإيران بنبش الضريح الواقع في قرية "الدير الشرقي" التابعة لمدينة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب.

كما انتشرت تسجيلات مصورة تظهر الضريح فارغا من محتوياته، دون ذكر معلومات عن المكان الذي نقلت إليه.

وكانت قوات النظام أضرمت النار في محيط الضريح لدى سيطرتها على قرية "الدير الشرقي" في فبراير/ شباط من العام الجاري؛ ما تسبب بأضرار مادية فيه.

وعمر بن عبد العزيز هو ثامن الخلفاء الأمويين، ويعود نسبه من طرف أمه إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولقب بخامس الخلفاء الراشدين لتمسكه بإقامة العدل خلال فترة خلافته التي استمرت عامين و 5 أشهر.