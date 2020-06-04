سياسي بريطاني سابق يشكر تركيا مساندتها لبلاده خلال أزمة كورونا

توجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردن براون بالشكر للشعب التركي ولتركيا للمساعدات الطبية التي قدمتها لبلاده ومساندتها في مواجهة وباء كورونا.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الأناضول، خلال مشاركته، الأربعاء، في فعالية لاتحاد الصحفيين المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال "براون" الذي تولى منصب رئاسة الوزراء بين 2007 - 2010: "أود التوجه بالشكر للشعب التركي، على المساعدات الطبية التي أرسلوها لنا مؤخراً".

وأضاف أن المساعدات الطبية التركية، لاقت اهتماماً كبيراً في الداخل البريطاني.

وفي سياق آخر، أكد السياسي البريطاني على دعمه عضوية تركيا لدى الاتحاد الأوروبي، خلال فترة توليه منصب رئاسة الوزراء البريطاني.

وأشار إلى "وجود بعض الشروط السياسية والاقتصادية من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي، وعلى تركيا تطبيقها"، دون مزيد من التفاصيل .

ومنذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى نحو 100 دولة، أبرزها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وصربيا، والجبل الأسود، وشمال مقدونيا والبوسنة والهرسك ورومانيا، إضافة إلى دول إفريقية.