قيادي في منظمة بي كا كا الإرهابية يسلم نفسه للسلطات

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن قياديا في منظمة "بي كا كا" الإرهابية سلم نفسه للسلطات في ولاية هكاري الواقعة في جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء أن مديرية أمن ديار بكر استطاعت إقناع القيادي في المنظمة "ر. ي" بتسليم نفسه في هكاري.

والشخص المذكور مدرج على اللائحة البرتقالية لقوائم المطلوبين، مع رصد جائزة مالية بقيمة مليون ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه.

وأشار البيان إلى أن عدد عناصر المنظمة الإرهابية الذين استسلموا عن طريق الإقناع منذ بداية العام الجاري بلغ 82 عنصرا.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" لدى تركيا 5 قوائم فرعية، هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين للسلطات بسبب انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".