أردوغان: ماضون مع أشقائنا الليبيين نحو تحقيق الخطط المستهدفة



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جنود بلاده في ليبيا، وأشقاءهم الليبيين، يسيرون نحو تحقيق الأهداف المنشودة في هذا البلد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح عدد من حدائق الشعب بعدة ولايات تركية مختلفة.

وقال أردوغان في هذا السياق: "جنودنا من خلال نضالهم مع أشقائهم الليبيين في ليبيا يسيرون مؤخرا نحو تحقيق الخطط المستهدفة".

وفي وقت سابق اليوم، قال أردوغان: "إن التضامن الذي أظهرناه مع الإخوة في ليبيا، والخدمات الاستشارية التي قدمناها، أظهرت مدى قوة أدائنا".

وبفضل الخدمات الاستشارية التي قدمها الجيش التركي لقوات الحكومة الليبية، استطاعت الأخيرة تطهير كامل العاصمة طرابلس من مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، وساهمت الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة لمليشيات حفتر.