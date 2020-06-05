أردوغان يأمر برفع حظر التجول المفروض نهاية هذا الأسبوع

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمرا برفع حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع الحالي على 15 مدينة ضمن التدابير لمكافحة جائحة كوفيد-19، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية عن أحدث حظر للتجول.

وكان ملايين المواطنين الأتراك يأملون أن يكون حظر التجول في نهاية الأسبوع الماضي هو الأخير بعد أن قامت الحكومة بالفعل بإزالة سلسلة من القيود على السفر والأعمال. لكن وزارة الداخلية أمرت بحظر تجول آخر يومي السبت والأحد لـ 15 مدينة في وقت متأخر من يوم الخميس.

وقال أردوغان فيما يتعلق بقراره يوم الجمعة في تغريدته إنه لا يريد أن "يعاني المواطنون مرة أخرى بعد أن استأنفوا حياتهم اليومية بعد انقطاع دام شهرين ونصف"، في إشارة إلى "الوضع الطبيعي الجديد" حيث عادت الأعمال ورفعت قيود السفر بين المدن منذ الاثنين مطلع الأسبوع الحالي.

وقال أردوغان: "في الواقع، لن نفرض حظر تجول هذا الأسبوع، لكن العدد اليومي للحالات التي انخفضت في السابق إلى نحو 700 حالة، عاد وارتفع إلى 1000 حالة مرة أخرى واضطررنا إلى وضع حظر التجول على جدول الأعمال مجدداً" مضيفاً أن مكالمات من المواطنين جعلته "يراجع القرار". وقال: "من الواضح أن قرار حظر التجول هذا قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية مختلفة".

من ناحية أخرى، كرر الرئيس دعوته للشعب بالالتزام بقواعد مكافحة الوباء الصحية من ارتداء الأقنعة الواقية ، إلى الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة.