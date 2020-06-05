إطلاق نار استفزازي من الحدود اليونانية على زورق دورية تركي

قامت مجموعة يونانية ترتدي زيا عسكريا بإطلاق النار من قبيل الاستفزاز، باتجاه زورق تابع للشرطة التركية أثناء قيامها بدورية في نهر "مريج" على الحدود، وفق ما أعلنت ولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وقالت الولاية في بيان، الجمعة، إن شرطة العمليات الخاصة وجدت على الجانب التركي من الحدود، قرب مخفر "باشيورت" الحدودي، جثة أحد طالبي اللجوء بجانب شجرة، أثناء قيامها بدورية على نهر مريج.

وأوضحت أن "مجموعة مموهة عسكريا فتحت النار من الجانب اليوناني باتجاه زورق شرطة العمليات الخاصة أثناء تصويرهم الجثة".

وأشارت الولاية أن "الشرطة قامت على الفور بأخذ مواقعها وأطلقت عيارات تحذيرية في الهواء، ما أدى إلى توقف إطلاق النار من الجانب اليوناني".