أردوغان: عظمة بلادنا لا تقاس بالتقدم المادي فقط بل بمواقفها الإنسانية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ عظمة بلاده لا تقاس بالتقدم المادي الذي أحرزته، بل بمواقفها الإنسانية التي أبدتها للعالم في فترة انتشار الوباء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، السبت، من المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة افتتاح العديد من المشاريع الخدمية في عدد من الولايات التركية.

وشدّد أردوغان أنّ تركيا اليوم عازمة أكثر من الأمس على تحقيق هدفها بأن تكون قوية وكبيرة، قائلاً: "عظمة تركيا لا ولن تقاس بعدد سكاننا وحجم اقتصادنا، والمدى الذي تصل إليه أسلحتنا، وجودة مدننا. فإلى جانب الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والبنية التحتية، عظمة تركيا تتمثل في وقفتها الإنسانية، وأظهرت ذلك للعالم في فترة وباء كورونا".

وأكد أن "تركيا لن يثنيها أي شيء في تحقيق هدفها في أن تكون دولة كبيرة، طالما أنّ الشعب التركي يحافظ على أخوته وتكاتفه".

وفي حديثه عن المشاريع الخدمية لحكومات حزب العدالة والتنمية في تركيا، منذ 2002، أشار أردوغان إلى أنهم بنوا في الأعوام الـ 18 الماضية 576 محطة توليد كهرومائية، ورفع عدد مراكز مياه الشرب من 84 إلى 247.