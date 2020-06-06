أنقرة: مصر وداعمو حفتر يشكلون أكبر عقبة أمام تأسيس السلام في ليبيا

رفضت وزارة الخارجية التركية ما جاء على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري من اتهامات لأنقرة خلال اجتماع لدول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي نظم الخميس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في جواب على سؤال بشأن اتهامات الوزير المصري بحق تركيا في الشأن الليبي: "نرفض الاتهامات التي لا أصل لها. وقد قام مساعد وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال بالفعل بإعطاء الجواب اللازم" على تلك الاتهامات.

وأوضح أقصوي أن الجانب التركي بين في الاجتماع أن "أكبر عقبة أمام تأسيس السلام والاستقرار في ليبيا هي مصر والدول التي تدعم بكل الوسائل الانقلابي (خليفة) حفتر الذي يسعى لإسقاط الحكومة الشرعية وإقامة نظام استبدادي في المنطقة".

وأضاف أن الدعم العسكري الذي تقدمه مصر منذ سنوات لحفتر يشكل انتهاكاً صريحاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، معتبراً "أن وقوف حاكم وصل إلى السلطة عبر انقلاب، إلى جانب انقلابي آخر، أمر ليس مستغربا".

وأضاف أن تركيا ستواصل دعمها للحكومة الليبية الشرعية بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، في سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.