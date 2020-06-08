أردوغان: سنبني مدنا طبية في جميع ولاياتنا الكبرى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ترمي إلى تشييد مدن طبية في جميع الولايات الثلاثين الكبرى بالبلاد.

وأضاف أردوغان، خلال مشاركته في مقابلة مع شبكة تي آر تي التركية، مساء الاثنين، أنه سيتم بناء 5 مدن طبية جديدة حتى نهاية العام الحالي.

كما أعلن الرئيس التركي مشروعا لتأسيس "وادي الصحة" بالعاصمة أنقرة في إطار الاستثمارات بالقطاع الصحي.

وأكد أردوغان: أن "توقف الاستثمارات غير وارد في قاموسنا وسنستمر بنفس العزيمة".

وأوضح: "سنغطي العجز الحاصل في السياحة الموسمية عبر السياحة العلاجية"

وحول العودة للحياة الطبيعية، أكد أردوغان أن رفع القيود "لا يعني انتهاء مكافحة كورونا".

ولفت إلى أنه بعد نجاح تركيا في إنتاج أجهزة تنفس محلية، انهالت عليها الطلبات، إلى نحو 60 ألف جهاز.