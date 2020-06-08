الجيش التركي يحيد 303 إرهابيين من ي ب ك/ بي كا كا في 3 أشهر

أنزلت السلطات التركية ضربة موجعة بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، داخل البلاد وخارجها، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وحيّدت خلالها 303 إرهابيين في عمليات مختلفة.

وتواصلت العمليات ضد التنظيم الإرهابي بتنسيق وتعاون بين القوات المسلحة، والمديرية العامة للأمن، والقيادة العامة لقوات الدرك (الجندرما) وجهاز الاستخبارات الوطني.

وأسفرت العمليات ضد "ي ب ك/ بي كا كا"، في الفترة بين 1 مارس/ آذار إلى 31 مايو/ أيار 2020، عن تحييد 303 إرهابيا من ضمنهم قياديين.

كما تم اعتقال 81 من بين 177 مشتبها تم توقيفهم خلال عمليات مداهمة نفذت ضد عناصر التنظيم الإرهابي.

ولفتت المعلومات إلى استشهاد 9 من عناصر الأمن وإصابة 13 آخرين، إضافة إلى استشهاد 12 مدنيا خلال العمليات.

ودأبت قوات الأمن والجيش، على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وذراعها في سوريا "ب ي د/ ي ب ك"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردًا على استهداف العناصر الإرهابية السكان المدنيين وقوى الأمن والجيش في تركيا.