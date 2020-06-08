حزب العدالة والتنمية:  قبرص الرومية تحمي العداء الممنهج للأتراك والإسلام

اتهم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، إدارة قبرص الرومية بحماية العداء الممنهج ضد الأتراك والإسلام.

جاء ذلك ردا على تعليق مجهولين العلم البيزنطي على مسجد "توزلا " في مدينة لارنكا بقبرص الرومية، دون أن تبدي إدارتها أي ردود لمحاسبة الفاعلين.

وأضاف تشيليك، أن "إدارة قبرص الرومية تحمي العداء الممنهج ضد الأتراك والإسلام".

وأردف: "منذ مطلع 2020 شهدت أوروبا 65 حادث اعتداء عنصري ومعاد للإسلام".

والأحد، علق مجهولون العلم البيزنطي على المسجد، وذلك بعد أسبوع من إلقاء زجاجات حارقة على باحة مسجد "كوبرولو" في ليماسول بالشطر الرومي.

وأدان الحادثة، قادة جمهورية شمال قبرص التركية، وسياسيون أتراك بينهم متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن.

وفي سياق آخر، أعلن متحدث الحزب الحاكم، أن بلاده جلبت 80 ألف مواطن من 128 دولة منذ تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى جلب جثمان 454 من أصل 558 من الأتراك المتوفين بكورونا في الخارج منذ 1 يونيو/حزيران الحالي.