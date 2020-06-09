أردوغان: تصريحات اليونان بحق تركيا "جوفاء" وعليها التزام حدودها

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن التعاون بين "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية ومنظمة "أنتيفا" المتطرفة "أمر ذو دلالة"، فيما انتقد التصريحات اليونانية الأخيرة بحق بلاده حول وضع متحف أيا صوفيا في إسطنبول.

وذكر أردوغان، في حوار تلفزيوني، أمس الاثنين، أنه أبلغ ترامب بذلك خلال اتصال هاتفي بينهما جرى أمس أيضاً.

وقال الرئيس التركي: "التعاون بين بي كا كا/ي ب ك ومنظمة أنتيفا الإرهابية أمر ذو دلالة، وأبلغت السيد ترامب بذلك، كما أن الدعم الذي يتلقاه هؤلاء ذو دلالات أيضًا".

وتعليقا على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة، أفاد أردوغان بأن ذلك "جريمة ناجمة عن عقلية عنصرية ولا يمكن لأي صاحب ضمير أن يقبل بهذا الأمر".

وأشار أردوغان أنه أبلغ ترامب خلال الاتصال أن فقدان فلويد حياته جراء تدخل غير إنساني يعتبر حادثُا محزنًا، لافتًا إلى أن مثل هذا النهج العنصري يمارس ضد السود في بعض الأحيان وضد اللاجئين بأحيان أخرى.

وأردف: "نحن كمسلمين نواصل النضال من أجل حماية حقوق كافة البشر دون تمييز بين عرق ولون ودين ولغة ومعتقد".

وأسفر مقتل فلويد في 25 مايو/أيار الماضي، على يد شرطي أبيض في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال)، عن ردود فعل غاضبة محليا ودوليا.

وفي شأن آخر، انتقد الرئيس التركي تصريحات يونانية حول متحف آيا صوفيا.

وقال: "اليونان تطلق تصريحات جوفاء، أهكذا تخاطبون بلادنا؟، إذا لم تلتزم أثينا بحدودها فمعروف ماذا ستفعل تركيا."

وتابع: "يقولون لا تحولوا متحف آيا صوفيا إلى مسجد، هل أنتم من تديرون تركيا أم نحن؟".

يذكر أن وزارة الخارجية اليونانية احتجت على تلاوة سورة الفتح بمتحف آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول، وادعت أن هذه الخطوة تعتبر مساسا بمشاعر العالم المسيحي.

وقال وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، في تصريحات سابقة إن بلاده "مستعدة لخوض الحرب مع تركيا دفاعا عن مصالحها".

وفي رده على سؤال حول النجاحات التي حققتها الطائرات المسيرة التركية في ليبيا وإدلب، أكد أردوغان أنهم تلقوا العديد من طلبات الشراء للطائرات المسيرة.

وحول إدلب السورية، أشار الرئيس إلى أن الأمور تسير جيدًا رغم وجود بعض المشاكل في طريق "إم 4"، مضيفًا: "عاد نحو 200 ألف من سكان إدلب إلى مناطقهم، وعلاوة على كل ذلك، فإننا نبني منازل طوب في الشمال مساحة الواحدة ما بين 30 و40 متر مربع، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهلال الأحمر ومنظماتنا المدنية تعمل بشكل مكثف على هذا الأمر".