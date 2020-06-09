تركيا تحقق نتائج عالية في حربها على إرهابيي بي كا كا

صرح وزير الداخلية التركي بقوله إن عدد الإرهابيين من منظمة "بي كا كا" الموجودين داخل البلاد انخفض إلى 445 إرهابيًا.

وأوضح سليمان صويلو، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الثلاثاء، أن قوات الأمن حيدت اليوم إرهابيين اثنين في ريف قضاء سيلوبي بولاية شرناق، إضافة إلى اثنين آخرين بجبال غورجسه بولاية ألازيغ.

وأضاف: "انخفض عدد الإرهابيين داخل البلاد إلى 445".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تحييد إرهابيين اثنين في عملية لقوات الدرك بريف قضاء سيلوان في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وفي مايو/ أيار الماضي، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل تشاتقلي، عن تراجع عدد الإرهابيين داخل البلاد لأول مرة إلى ما دون 500، وانخفض إلى 492 عنصرًا.