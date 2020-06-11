تركيا.. حكم بالسجن 8 سنوات على موظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول

قررت محكمة تركية، الخميس، سجن الموظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول، متين طوبوز، لمدة 8 سنوات و 9 أشهر، بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

جاء ذلك خلال جلسة للمحكمة الجنائية الرابعة عشرة بإسطنبول، تلت فيها قرار الحكم على طوبوز، الموقوف بسبب صلته بأشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وأوضحت المحكمة أن الطلب المقدم لمحاكمة طوبوز بتهمة "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية"، تحول خلال سير المحاكمة إلى تهمة تقديم المساعدة لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وأصدرت المحكمة قراراها بسجن متين طوبوز لمدة 8 سنوات و 9 أشهر، بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

كما حكمت ببراءته من تهم "تقديم المعلومات الحكومية التي يجب أن تظل سرية، لأغراض تجسسية سياسية أو عسكرية" و "حفظ بيانات شخصية بشكل مخالف للقانون" و "الحصول على أو إعطاء بيانات بصورة مخالفة للقانون" و "انتهاك الخصوصية"، لعدم ثبوت الأدلة.

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط متين طوبوز، بالمدعي العام السابق الفار زكريا أوز، وقائدي شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لتنظيم "غولن" الإرهابي، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.