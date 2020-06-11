تشاووش أوغلو: الحوار هو الطريقة الأكثر عقلانية لعودة العلاقات التركية المصرية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن الطريقة الأكثر عقلانية لعودة العلاقات التركية المصرية، تكون عبر الحوار والتعاون مع تركيا بدلا من تجاهلها.

وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة على إحدى القنوات الإخبارية التركية الخميس، أنه بتفويض من الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالات مختلفة مع مصر في السابق، إلا أن التوازنات في ليبيا أدت إلى توتر العلاقات قليلا.

وقال تشاووش أوغلو "عند النقطة التي وصلنا إليها، تطبق الطريقة الأكثر عقلانية، وهي إجراء حوار وتعاون مع تركيا بدلا من تجاهلها".

وأكد أن تركيا تعارض الإنقلاب في مصر، وتقف إلى جانب الشعب المصري الشقيق، وترغب في استقرار مصر دائما.

وأضاف " لانريد أن تهدر الإنقلابات والفوضى طاقة دولة وأمة قوية، العالم العربي والإسلامي والشرق الأوسط بحاجة لمصر قوية ومستقرة".

وتابع "تركيا تؤيد دائما استقرار مصر وترفض الإنقلابات فيها".