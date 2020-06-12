رئيس الوزراء اليوناني: منفتحون على الحوار مع تركيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "بلاده منفتحة دائمًا على الحوار مع تركيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء اليوناني، الخميس، خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية بالعاصمة، أثينا.

وتطرق ميتسوتاكيس في كلمته إلى العلاقات التركية اليونانية، واصفًا العلاقات مع أنقرة بـ"الصعبة".

وأوضح أنه بالإمكان الحوار بين الطرفين مباشرة لحل الخلافات القائمة، أو الاتفاق على اللجوء إلى المحكمة الدولية.

في سياق متصل تطرق ميتسوتاكيس إلى الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا بخصوص تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وزعم ميتسوتاكيس أن اتفاقيات تركيا مع ليبيا باطلة في حين اعتبر اتفاقية بلاده مع إيطاليا صحيحة.