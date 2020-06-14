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الوفد الروسي يؤجل زيارته إلى تركيا بعد محادثة هاتفية بين لافروف وتشاوش أوغلو

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.06.2020 14:49
الوفد الروسي يؤجل زيارته إلى تركيا بعد محادثة هاتفية بين لافروف وتشاوش أوغلو

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنّ الوفد الروسي برئاسة وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، أجل زيارته المزمع إجراؤها لتركيا اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة في بيانها، أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ونظيره الروسي لافروف، تحدثا هاتفيا اليوم الأحد.

ولفت البيان إلى أنّ الوزيرين اتفقا على مواصلة المحادثات والمشاورات بين البلدين خلال الأيام القادمة، عن طريق نائبيهما، وإجراء اللقاء الوزاري في تاريخ لاحق.

وكان من المقرر أن يجري لافروف وشويغو، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، الأحد، على رأس وفد عسكري وأمني.

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