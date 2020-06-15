الجيش التركي يعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد بي كا كا في جبال قنديل

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الاثنين، بدء عملية عسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمالي العراق، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع التركية منتصف ليل الأحد/الاثنين.

وجاء فيه: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

وقالت الوزارة إن طائرات تركية استهدفت مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراقي، في إطار عملية "المخلب-النسر".

وقالت الوزارة، في البيان، إن "استفزازات المنظمة الإرهابية ومحاولاتها شن هجمات ضد مخافرنا وقواعدنا العسكرية الحدودية زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مما يهدد أمن شعبنا وحدودنا".

وأضافت أن "العملية الجوية ضد الأوكار الإرهابية تتواصل في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك التي يتخذها الإرهابيون قاعدة لهم شمالي العراق".

وأوضحت الوزارة أن "العملية هي من أجل ضمان أمن شعبنا وحدودنا، عبر تحييد منظمة بي كا كا والعناصر الإرهابية الأخرى، في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي".

هذا وتتخذ منظمة "بي كا كا" الإرهابية، من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.

وفي السياق، أشرف وزير الدفاع خلوصي أقار على إدارة وقيادة عملية "المخلب-النسر" العسكرية في مركز عمليات قيادة القوات الجوية.

وشارك أقار في إدارة وقيادة العملية كل من رئيس أركان الجيش التركي يشار غولر، وقائد القوات البرية أُميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.