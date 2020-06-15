سفير تركيا في العراق: "بي كا كا" عدو مشترك يجب سحق رأسه

أكد السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، الإثنين، إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية عدو مشترك لتركيا والعراق، "يجب سحق رأسه".

جاء ذلك في تغريدة لـ "يلدز" تعليقا منه على عملية "المخلب - النسر" التركية ضد أوكار "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وأكد السفير التركي أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تجرم بحق الأطفال والمعلمين، وتريق دماء الشهداء، معتبراً أنها "منظمة إرهابية، وعدو مشترك يتوجب سحق رأسه".

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية "المخلب-النسر" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

كما هنأ وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" طياري سلاح الجو، العائدين إلى قواعدهم العسكرية بعد ضرب أوكار إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق، على تكلل العملية بالنجاح.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.