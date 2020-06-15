وزير الدفاع التركي يهنىء الطيارين بنجاح عملية "المخلب-النسر"

هنأ وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، طياري سلاح الجو بنجاح عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمالي العراق.

وعبر جهاز اللاسلكي، وجّه أقار كلمة للطيارين العائدين إلى قواعدهم العسكرية بعد ضرب أوكار إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.

وقال أقار: "لقد تكللت عملية المخلب - النسر بالنجاح بفضل تضحياتكم وبطولاتكم"، مؤكدا تدمير أوكار الإرهاب خلال العملية.

وأضاف: "تدمرت أوكار الإرهابيين التي كانوا منها ينفذون استفزازاتهم ضد بلادنا وشعبنا ومخافرنا وقواعدنا العسكرية، ويحاولون انطلاقا منها شن هجمات إرهابية".

وتابع الوزير: "لذا نهنئكم جميعا ونفخر بكم، وبالنيابة عن نفسي وعن رئيس الأركان وقادة القوات نهنئكم على ما قدمتموه، الوطن ممتن لكم".

بدورهم أعرب الطيارون عن شكرهم لوزير الدفاع، قائلين: "نحن القوة الضاربة للقوات الجوية مستعدون دائما لإنجاز المهام الموكلة إلينا".

وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية "المخلب-النسر" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.