وزير العدل التركي: فتح "آياصوفيا" للعبادة أمر سيادي

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، الاثنين، إن مسألة صرح "آياصوفيا" خاضعة لسيادة الجمهورية التركية.

وأكد "غل" خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، بالعاصمة أنقرة، أن "كسر قيود آياصوفيا وفتح أبوابه للعبادة رغبة مشتركة لدينا جميعا وهي تنفيذ لوصية السلطان محمد الفاتح".

وأضاف الوزير "إنه المسجد الوحيد الذي يتم دخوله بأجرة، والقانون يقضي بإزالة هذا الأمر المشين".

يشار أن "آيا صوفيا" صرح فني ومعماري موجود في منطقة "السلطان أحمد"، وسط مدينة إسطنبول التاريخي.

استخدم الصرح لمدة 481 عاماً مسجدًا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم الإسلامية المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي مارس/ آذار 2019، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تخطط "لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا".

وشدد على أن مسألة إعادة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد "مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي أنه مطلب للجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدًا".