الداخلية التركية تحيد 7 إرهابيين من "بي كا كا" جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 7 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، خلال عمليات أمنية في ولاية "سيعرت" جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم تحييد 7 إرهابيين 4 منهم مدرجون على لوائح المطلوبين، في عمليات أمنية لقوات الدرك، نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت، أن اثنين من الإرهابيين مدرجون في النشرة البرتقالية للمطلوبين، واثنين آخرين في النشرة الرمادية.

وأوضحت أنه تم التعرف على الإرهابية "أسما أشرف" المعروفة بالاسم الحركي "جيان" والتي تم رصد مكافأة بقيمة مليون ليرة تركية (146 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عنها.

كما تم التعرف على الإرهابيين المدرجين في النشرة الرمادية للمطلوبين "فريد دانشمان" المعروف بالاسم "ماهر نمرود" و"إسماعيل دومان" المعروف باسم "آزاد"، ورصدت لكل منهما 500 ألف ليرة تركية (73 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عنهم.

والإرهابي المدرج في النشرة البرتقالية "بصري جين" المعروف باسم "بروسك"، وهو أيضا رصدت له مكافئة بقيمة مليون ليرة تركية (146 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.