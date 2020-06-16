تركيا تستنكر تصريحات "أبو الغيط" حول "المخلب-النسر"

استنكرت تركيا، الثلاثاء، تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حول عملية "المخلب-النسر" التي أطلقتها أنقرة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أقصوي، في معرض رده خطيا الثلاثاء، على سؤال حول تصريحات أبو الغيط حيال "المخلب - النسر" التي انطلقت ليلة الأحد/الإثنين.

وقال أقصوي: "نرفض رد الفعل الذي أبداه أبو الغيط حيال عملية "المخلب- النسر" ضد المنظمة الإرهابية، عوضا عن عدم إدانته (بي كا كا) التي تنفذ هجمات إرهابية غادرة على بلادنا منذ أعوام انطلاقا من أوكارها في العراق".

واستنكر أقصوي تجاهل أبو الغيط للمظالم التي ترتكبها "بي كا كا" الإرهابية، التي لا تشكل تهديدا لتركيا فحسب، بل لسيادة العراق أيضا.

وأضاف المتحدث: "ندعو الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي لطالما تجاهل سياسة التطهير العرقي لمنظمة ب ي د/ي ب ك/ بي كا كا، وجرائمها ضد الإنسانية، إلى تبني خطاب منسجم ومبدأي بخصوص مكافحة الإرهاب".

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية "المخلب - النسر" ضد "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

يذكر أن المنظمة الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.