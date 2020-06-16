تركيا تهنئ بالذكرى السنوية الـ 23 لتأسيس مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية

تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بالتهاني بالذكرى السنوية الـ 23 لتأسيس مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

جاء ذلك في رسالة تهئنة بهذه المناسبة وفق بيان دائرة الاتصال في الرئاسة.

ولفت أردوغان في رسالته إلى قيادة تركيا لمسيرة تأسيس مجموعة الثماني.

وأشار إلى تبني المجموعة شعارات السلام عوضا عن الحرب، والحوار بدلا من الصراع، والعدالة والتنمية عوضا عن ازدواجية المعايير، والمساواة عوضا عن النظرة الفوقية، والتقاسم بدلا من الاستغلال، وحقوق الإنسان عوضا عن الاضطهاد والتسلط، وسيادة الحرية والديمقراطية.

وأضاف: "أتقدم بأحر التهاني القلبية بمناسبة الذكرى السنوية الـ23 لتأسيس مجموعة الثماني النامية، التي نستضيف أمانتها العامة بإسطنبول، ونتولى رئاستها الدورية".

وأشار إلى وجود فرص تعاون هامة بين دول المنظمة، في العديد من المجالات انطلاقا من الصناعات العسكرية والقطاع الصحي، مرورا بالتكنولوجيا والسياحة والزراعة والطاقة النظيفة، وصولا إلى النقل والبيئة، وغيرها.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تطبيق الاتفاقات المبرمة بين دول المجموعة كما ينبغي، من شأنه المساعدة على رفع حجم التبادل التجاري بينها من 110 مليار دولار إلى مستوى 500 مليار دولار.

وتأسست "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية"، في 15 يونيو/حزيران 1997، بمبادرة من رئيس الوزراء التركي آنذاك، نجم الدين أربكان، من أجل تأسيس مجموعة اقتصادية تتكون من 8 دول مسلمة ذات اقتصادات ناشئة.



وتضم المجموعة في عضويتها كلا من تركيا، وباكستان، وماليزيا، وإيران، وإندونيسيا، ومصر، ونيجيريا، وبنغلاديش.