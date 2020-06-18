انتخاب الدبلوماسي بوزكير رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة

فاز الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير، برئاسة الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد انتخابه من قبل الأعضاء.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الدورة الـ74 الحالية للجمعية العامة، تيجاني محمد، الأربعاء، في مؤتمر عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين.

وأوضح أن بوزكير حصل على أغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة في الانتخابات التي جرت اليوم بالاقتراع السري في المقر الأممي بنيويورك، وسط إجراءات احترازية شديدة الصرامة بسبب فيروس كورونا.

وبوزكير من مواليد 1950، في العاصمة أنقرة، تخرج من كلية الحقوق بجامعة أنقرة، ثم عمل نائبا للقنصل التركي العام في "شتوتغارت". كما شغل مناصب أخرى، مثل ممثل تركيا الدائم في الاتحاد الأوروبي ونائباً للأمين العام للاتحاد الأوروبي، ونائباً لمستشار شؤون الاتحاد في الخارجية التركية، ورئيس الهيئة البرلمانية للمجلس الأوروبي.

ومن المنتظر أن يستلم السفير التركي المنصب من رئيس الدورة الحالية منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، لفترة تستمر حتى الشهر نفسه من العام 2021.



كما تولى منصب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو.

وتبدأ الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من كل عام حيث يلتقي رؤساء وزعماء وملوك الدول الأعضاء (193 دولة) في اجتماعات مباشرة بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، ولم يتحدد شكل الاجتماعات بعد في ظل جائحة كورونا.

وفق المصدر ذاته، انتخب أعضاء الجمعية العامة في اقتراع سري 4 أعضاء جدد (الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا) للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن. وحصلت الهند على 184 صوتا من إجمالي أصوات الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة، فيما حصلت المكسيك على 187 صوتا والنرويج على 130 صوتا وإيرلندا على 128 صوتا.

هذا وهنأ الرئيس رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي بممثل بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، فريدون سينيرلي أوغلو، السفير التركي في منصبه الجديد.

وقال أردوغان في معرض تهنئته "إن شاء الله لن تذهب الجهود سدى، أهنئكم، ونتمنى الخير فيما هو قادم".

وخلال الاتصال كان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، والسفير، فولكان بوزكير حاضران بجانب الرئيس أردوغان، وفق البيان.