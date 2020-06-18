تركيا.. توقيف إرهابي من منظمة يسارية متطرفة

نجحت قوات الأمن التركية في توقيف الإرهابي (م س د) العضو بمنظمة "د هـ ك ب -ج" الإرهابية اليسارية المتطرفة، والمدرج على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين، في ولاية إزمير.

وأوضحت مديرية الأمن في إزمير، الخميس في بيان، أن فرق مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الاستخبارات التركية نفذت عملية دهم في قضاء "برنوفا" بالولاية وأوقفت الإرهابي المدرج على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين.

وأضافت أن الإرهابي مطلوب من الإنتربول الدولي أيضا، مشيرة أنه تم القبض عليه مختبئأ في أحد المنازل.

يذكر أن منظمة "د هـ ك ب-ج" الإرهابية والمحظورة بتركيا، تشكلت عام 1978 بقيادة "دورسون قره طاش".

وتبنت المنظمة عمليات إرهابية والفكر المسلح، إلى جانب أيديولوجية ماركسية لينينية، لذا تسترشد بأفكار ونظريات "ماركس" و"أنجلز" و"لينين" و"ستالين" و"ماوتسي تونغ"، وغيرهم من قادة الفكر اليساري المسلح.

وتوفي مؤسس المنظمة المحظورة "دورسون قره طاش" في هولندا عام 2008، بعد أن أصيب بالسرطان، ودفن في مقبرة "حي غازي" بمدينة إسطنبول، وكان عند وفاته مطلوباً من الشرطة الدولية "الإنتربول"، على خلفية 1500 جريمة ارتكبها في 17 بلداً مختلفاً.