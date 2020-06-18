مخلب النمر مستمرة وتدمير أكثر من 500 هدف لبي كا كا الإرهابية

كشفت وزارة الدفاع التركية أن عملية "مخلب النمر" نجحت في تدمير أكثر من 500 هدفاً لإرهابيي "بي كا كا" خلال أول 36 ساعة باستخدام سلاح الجو والطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ.

ونشرت الوزارة فجر الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظات ضرب أهداف إرهابية بواسطة مروحيات ومدفعية الجيش، في إطار عملية "مخلب النمر" بمنطقة "هفتانين" شمالي العراق.

جاء ذلك في تغريدتين نشرتهما الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشارت الوزارة في تغريدتها الأولى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، وأن مروحيات "آتاك" الهجومية محلية الصنع تقوم بضرب الأهداف الإرهابية بالمنطقة المذكورة.

وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يرصد لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل المروحيات.

ولاحقًا نشرت الوزارة تغريدة ثانية ترصد لحظة استهداف وحدات المدفعية التركية للأهداف الإرهابية في المنطقة.

وأشارت إلى أن دبابات-قاذفات الصواريخ أرض أرض من طراز "فرتينا/العاصفة"، وكذلك راجمات الصواريخ متعددة الفوهات تواصل تدمير ملاجئ ومخابئ ومواقع الإرهابيين هناك.

وفي تغريدة ثالثة نشرت الوزارة مقطع فيديو يصور وحدات الكوماندوز الخاصة وهي في طريقها لمنطقة "هفتانين".

وفجر الأربعاء أعلنت الدفاع التركية، في سلسلة تغريدات انطلاق عملية "مخلب النمر" في منطقة هفتانين، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "مخلب النسر" ضد المنظمة الإرهابية ذاتها شمالي العراق.