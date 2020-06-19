الدفاع التركية تنشر مشاهد تدمير أوكار الإرهابيين شمالي العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو يرصد تدمير قوات الكوماندوز المشاركة في عملية مخلب النمر الجارية في منطقة حفتانين بشمال العراق، لأوكار إرهابيي منظمة "بي كا كا".

وتضمنت المشاهد التي نشرتها الوزارة في موقعها على "تويتر" الجمعة، قوات الكوماندوز وهي تقوم بتدمير مغارة للإرهابيين.

وأشارت الوزارة إلى أن أبطال قوات الكوماندوز ينزلون الضربات على المنظمة الإرهابية، وأنهم يواصلون بنجاح وحزم عملية مخلب النمر ضد أوكار الإرهابيين في حفتانين.

وانطلقت عملية "مخلب النمر"، فجر الأربعاء الماضي، في منطقة "حفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد عملية "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإاثنين الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.