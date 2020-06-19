السراج: طلبنا من 5 دول تفعيل التزاماتها الأمنية معنا وتركيا كانت مثالاً

أعرب رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، عن امتنانه العميق تجاه تركيا، للدعم الذي تقدمه لحكومته، وأكد أنهم لن يسمحوا باقامة أي نوع من الديكتاتورية في البلاد.

جاء ذلك في مقال للسراج نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية واسعة الانتشار، الجمعة، حيث تطرق إلى جرائم الجنرال الإنقلابي خليفة حفتر.

وخاطب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قائلاً إن حكومته "لن تسمح أبدا بظهور دكتاتورية من أي نوع في ليبيا"، ودعا إلى تقديم الدعم لطرابلس لتحقيق هذه الرؤية.

كما طالب الأمم المتحدة بالاستمرار في دعم جهود حكومته من أجل توحيد الليبيين وإيجاد حل سياسي.

ولفت السراج إلى أن قوات حكومته انتقلت من وضعية الدفاع إلى الهجوم، وأردف: "لن نتوقف حتى تعود قوات هذه المليشيا الخائنة إلى الأماكن التي جاءت منها".

وذكر السراج أنه تقدم بطلب رسمي في ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر لتفعيل الاتفاقيات الأمنية المبرمة.

وأضاف قائلا: "نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا لأن الأمم المتحدة لم تتخذ أي خطوات ملموسة لمنع هجوم حفتر".

وأعرب رئيس الحكومة الليبية عن امتنانه العميق تجاه تركيا، للدعم الذي تقدمه لحكومته قائلا " أود أن أؤكد على التقدير القوي والامتنان العميق من حكومتنا تجاه تركيا، التي كانت مثالا في اتخاذ تدابير ملموسة ضد العدوان".

وأكد أن ليبيا لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانب شعبها في أصعب الأوقات، مضيفا أنهم سيعربون عن امتنانهم لتلك البلدان وأنهم سينشؤون أسسا قوية للتعاون معها في المستقبل.

وقال السراج: "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا سنحدد متى وأين ستنتهي، وبإذن الله ستتغلب ليبيا الديمقراطية والمزدهرة والمسالمة على الاستبداد".

وثمن السراج العلاقات الطويلة والمتجذرة مع إيطاليا ومالطا، قائلا: "نثمن العلاقات في جميع المجالات ذات الطبيعة الاقتصادية ولكن أيضًا في قطاع محدد من الأمن البحري".