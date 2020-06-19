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تركيا: ننتظر من العراق التعاون والتوافق في عمليات مكافحة منظمة بي كا كا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.06.2020 09:36
آخر تحديث في 19.06.2020 09:38
وزير الدفاع التركي مشرفاً على العمليات في شمال العراق الأناضول وزير الدفاع التركي مشرفاً على العمليات في شمال العراق (الأناضول)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن تركيا تنتظر من العراق التعاون والتوافق في عمليات مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك في بيان أصدره حامي أقصوي، الخميس، ردا على انتقاد الخارجية العراقية عمليات الجيش التركي ضد المنظمة الإرهابية في شمال العراق.

وأفاد أقصوي أن عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، اللتين ينفذهما الجيش التركي في شمال العراق، تستهدفان منظمة "بي كا كا" الإرهابية التي تشكل تهديدا على الأمن القومي التركي وعلى وحدة أراضي العراق وسيادته.

وأضاف "ننتظر من جارنا العراق التعاون والتوافق معنا في مكافحة بي كا كا الإرهابية".

وفجر الأربعاء أعلنت الدفاع التركية، في سلسلة تغريدات، انطلاق عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ثم أعلنت في وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين، إطلاق عملية "مخلب النسر" ضد المنظمة الإرهابية ذاتها شمالي العراق.

يذكر أن المنظمة الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

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