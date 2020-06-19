تشاووش أوغلو: إيطاليا تعمل من أجل السلام في ليبيا ولم تدعم حفتر مثل دول أوروبية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مواصلة بلاده العمل مع إيطاليا من أجل سلام دائم وعملية سياسية مثمرة في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده تشاووش أوغلو مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، عقب لقائهما في وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو: "سنواصل العمل مع إيطاليا من أجل سلام دائم وعملية سياسية مثمرة في ليبيا".

ولفت إلى أنه أطلع نظيره الإيطالي على زيارته التي أجراها إلى ليبيا الأربعاء.

وأضاف: "ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه إيطاليا هنا (في ليبيا). نشكرهم على ذلك، حيث لعبوا دورًا متوازنًا".

وتابع: "لم تقف (إيطاليا) إلى جانب الانقلابي حفتر مثل بعض دول الاتحاد الأوروبي، لكنها بذلت جهودا صادقة من أجل وقف إطلاق النار و(دفع) العملية السياسية".

وأعرب الوزير عن رغبة تركيا برؤية إيطاليا في محافل ثنائية وثلاثية حول ليبيا، مبينًا أن أنقرة أبلغت ذلك لروسيا ولدول أخرى.