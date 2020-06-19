نائب أردوغان: تعاون أنقرة وواشنطن بشأن ليبيا اكتسب عمقاً

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن التعاون بين أنقرة والولايات المتحدة في الملف الليبي اكتسب عمقا قد يصنع فارقا إيجابيا.

كلمة أوقطاي جاءت في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي التركي، واتحاد الغرف والبورصات التركية الذي عقد عبر الفيديو.

وأكد أن تركيا تواصل الالتزام بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار في الحجم التجاري بين البلدين، في إطار الأهداف التي وضعها الرئيسان رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب.

وأوضح أن الشراكة التركية الأمريكية تمتد إلى أكثر من 70 عاما.

وأكد أن الموقف الحازم والمبدئي لتركيا في سوريا وليبيا، كسر شوكة الأعداء والتنظيمات الإرهابية بمن فيها "داعش" و"ي ب ك/ بي كا كا".

وأضاف: "نقوم بتعميق محادثاتنا الثنائية حول ليبيا كما اتفق الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكالمة الهاتفية في 8 يونيو (حزيران الحالي)، بحيث يمكن للولايات المتحدة وتركيا إحداث فارق إيجابي معا".