تشاووش أوغلو يعزي نظيره البريطاني بضحايا حادثة ريدينغ

قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، تعازيه لنظيره البريطاني دومينيك راب، في ضحايا حادثة طعن قرب العاصمة لندن سقط فيها 3 قتلى.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن تشاووش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع راب، عزى فيها بضحايا حادثة الطعن.

وأعرب تشاووش أوغلو عن حزنه البالغ جراء الحادثة، وقال إنه يشاطر أسر وذوي الضحايا أحزانهم، حسبما نقلت المصادر.

بدوره شكر الوزير البريطاني، نظيره تشاووش أوغلو على اتصاله وتعزية بلاده بضحايا حادثة الطعن.

ومساء السبت، وقعت حادثة طعن في مدينة ريدينغ على مسافة 60 كم من العاصمة لندن، راح ضحيتها 3 قتلى و3 جرحى.

وأعلنت شرطة ثايمز فالي، في بيان اليوم، أن حادثة الطعن عمل إرهابي.