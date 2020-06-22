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الدفاع التركية: عملية "المخلب-النمر" مستمرة بنجاح ضد إرهابي "بي كا كا"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 22.06.2020 20:18
آخر تحديث في 22.06.2020 20:43
الدفاع التركية: عملية المخلب-النمر مستمرة بنجاح ضد إرهابي بي كا كا

قالت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، إن عملية "المخلب ـ النمر" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها.

ونشرت الوزارة مشاهد للعملية عبر حسابها على موقع تويتر.

وفجر الأربعاء، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية في منطقة "حفتانين" شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

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