أنقرة: فرنسا هي التي تلعب "لعبة خطرة" في ليبيا وليس تركيا

اتهمت تركيا فرنسا الثلاثاء بـ"لعب لعبة خطرة" في ليبيا بدعمها القوات المناهضة لحكومة طرابلس، مكررةً بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بشأن أنقرة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي: "بالدعم الذي تقدمه منذ سنوات إلى أطراف غير شرعية، تتحمل فرنسا جزءاً مهماً من مسؤولية انزلاق ليبيا إلى الفوضى. ومن وجهة النظر هذه، فإن فرنسا هي في الواقع التي تلعب لعبة خطرة".

واعتبر أقصوي أن وصف ماكرون دعم تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا بطلب منها وفي إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بـ"اللعبة الخطيرة" لا يمكن تفسيره سوى بأنه "خسوف للعقل".