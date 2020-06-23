الجيش التركي يحيد حوالي ألف إرهابي من "ي ب ك/ بي كا كا" منذ أكتوبر الماضي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 998 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي، حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، منذ بداية اتفاقية سوتشي، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2019.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قواتها المسلحة تواصل حماية أمن وحقوق 83 مليون مواطن تركي من جميع التهديدات والأخطار التي تستهدف أمنها وسلامتها، سواءا كان محليا وفي المناطق الحدودية، وفق القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأضافت الوزارة، أن عناصر "بي كا كا/ي ب ك" نفذت خلال الشهر الماضي، 13 هجوما في منطقة "نبع السلام"، وأن 998 إرهابيا تم تحييدهم منذ توقيع اتفاق سوتشي مع روسيا، إلى اليوم.

وفككت القوات التركية خلال الفترة ذاتها، 106 ألغام، إضافة إلى 61 قنبلة مصنوعة يدويا، ولغمين مضادين للدبابات و28 عبوة ناسفة.

وتابعت، في 10 حزيران/يونيو الجاري "دمرت قواتنا البطلة ألفا و433 نفقا بطول 161 كيلومترا"، كما تمكنت الفرق المتخصصة في الألغام من تدمير 3182 لغما وعبوة ناسفة.

ونفذ تنظيم "بي كا كا/ي ب ك"، خلال الشهر الماضي، 62 هجوما في منطقة "تل رفعت" ودرع الفرات ومنطقة غصن الزيتون في الشهر الماضي، وتم الرد عليها وتحييد 10 إرهابيين.

كما تم القبض على 17 إرهابيا آخرين قبل قيامهم بعمليات إرهابية في المنطقة ذاتها.

وشددت الوزارة أنها تواصل العمل متحلية بالصبر والتضحية من أجل الدفاع عن أمن بلادها وشعبها وحدودها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلقت العملية في 17 أكتوبر، بعد اتفاق تركي- أمريكي يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.