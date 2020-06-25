الخارجية التركية: تقرير "يوروبول" حول "بي كا كا" يؤكد صحة أطروحاتنا

قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن المعلومات الواردة في التقرير السنوي لوكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، حول منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تؤكد صحة أطروحات أنقرة في هذا الخصوص.

جاء ذلك في بيان صادر عن "أقصوي"، الخميس، تعليقاً على التقرير السنوي لـ "يوروبول" حول وضع الإرهاب لدى بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأفاد التقرير الأوروبي أن منظمتي "بي كا كا" و"د ه ك ب / ج" الإرهابية اليسارية، تستخدمان أراضي الاتحاد الأوروبي كقاعدة لوجستية لأنشطتهما.

وأشار إلى أن منظمة "بي كا كا" تستخدم الأراضي الألمانية والفرنسية والبلجيكية والنمساوية والسويسرية على وجه الخصوص، للترويج والدعاية لنفسها، فيما تقوم المنظمة الانفصالية بجمع الأموال في العديد من البلدان الأوروبية، وعلى رأسها المجر ورومانيا.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال المسؤول التركي إن التنظيمات الإرهابية المذكورة تواصل أنشطتها داخل الأراضي الأوروبية، وعلى رأسها تأمين التمويل وتجنيد الأشخاص.

وشدد على أن البيانات والمعلومات الواردة في تقرير "يوروبول" تتوافق مع الأطروحات التي تقدمها تركيا للبلدان الأوروبية، وتؤكد على أحقيتها في هذا الخصوص.

وتابع: "نجدد دعوتنا لنظرائنا الأوروبيين بضرورة عدم السماح للتنظيمات الإرهابية باستخدام أراضيها كقاعدة لأنشطتها، والتعاون في مكافحة الإرهاب."

ودأبت تركيا على حث البلدان الأوروبية لمنع "بي كا كا" الإرهابية من ممارسة أنشطتها على أراضيها، والتصدي لاعتداءاتها التي تطال في بعض الأحيان المواطنين الأتراك والمصالح التركية في مختلف البلدان الأوروبية.