تشاوش أوغلو ينتقد نفاق فرنسا وخداعها للرأي العام في ليبيا

قال وزير الخارجية إن فرنسا تتناقض مع نفسها بشأن ليبيا بدعمها للانقلابي خليفة حفتر من جهة وبدعمها مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع بعضويته حكومة الوفاق الوطني، من جهة أخرى.

وأضاف مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع إذاعة محلية، الأربعاء، إن الحكومة الليبية تحظى اليوم بدعم دول كثيرة خاصة في الفترة الأخيرة بعدما بدأت الكفة تميل لصالحها مؤخرا بفضل الدعم التركي.

ولفت إلى أن هذا الوضع بات يُقلق الإمارات العربية المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص.

وردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف الدعم التركي للحكومة الليبية المشروعة بـ"اللعبة الخطيرة"، أعرب تشاوش أوغلو عن بالغ قلقه من التواجد الفرنسي في ليبيا.

وأوضح أن فرنسا باتت تعيش "خسوفا في العقل" عقب إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وأنها بدأت منذ ذلك الوقت بدعم الانفصاليين والانقلابيين في أي مكان.

وتابع قائلا: "الأمم المتحدة تعترف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، وتدعو كافة الدول لقطع صلاتها بالأطراف الأخرى في ليبيا، بينما فرنسا تتناقض مع نفسها بهذا الشأن".

وأضاف أن "هذا التصرف يعد نفاقا وخداعا، ولهذا السبب، الجميع يرى مدى خطورة اللعبة الفرنسية في ليبيا".

ولفت إلى وقوف ماكرون خلف ارتكاب حفتر لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، داعيا لمحاسبة المسؤولين.

وأوضح أن فرنسا برئاسة ماكرون تدعم مساعي الإرهابيين في تأسيس دويلة شمالي سوريا، وتقسيم ليبيا، في محاولة من ماكرون للعودة ببلاده إلى عهدها الاستعماري السابق.

وقال "إن ماكرون يتجاوز حدود اللعبة الخطيرة، وأعلنا ذلك أكثر من مرة، إنه يشهد خسوفا عقليا".

وفيما يخص الموقف المصري من ليبيا، أوضح تشاوش أوغلو أن القاهرة تتصرف بناء على توجيهات فرنسا والإمارات.

وردا على تصريحات السيسي الأخيرة بخصوص أن "سرت (شمال وسط ليبيا)، والجفرة والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر"، قال تشاوش أوغلو: "هاتان المدينتان بعيدتان عن الحدود المصرية، وتقعان وسط البلاد، فكيف تكونان خطا أحمرا لمصر؟".

وأضاف أن السيسي يعمل نيابة عن أطراف أخرى، أو لديه أطماع في الأراضي الليبية، داعيا إياه للكشف عن أسباب تصنيفه لهاتين المدينتين بالخط الأحمر.

ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

وعقب هزائم متلاحقة مُني بها حفتر أمام الجيش الليبي، قال السيسي، السبت، إن "تجاوز مدينتي سرت خط أحمر".